快訊

台北市議員陳怡君認貪汙罪今獲交保 保鑣火爆開道畫面曝光

爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝：是潘孟安

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期收25,459點、上漲226點 盤中、收盤續創新高

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期12日早盤以25,418點開出，盤中最高一度達25,466點，終場收在25,459點，上漲226點，漲幅0.9%。中央社
台指期12日早盤以25,418點開出，盤中最高一度達25,466點，終場收在25,459點，上漲226點，漲幅0.9%。中央社

市場降息預期樂觀，台指期12日早盤以25,418點開出，盤中最高一度達25,466點，終場收在25,459點，上漲226點，漲幅0.9%，盤中、收盤雙創歷史新高，多頭氣勢旺。

另外，台積電（2330）期收1,265元，上漲25元，電子期上漲0.92%，中型100期貨上漲0.35%。

通膨數據符合預期，投資人幾乎篤定聯準會（Fed）下周會降息。道瓊工業指數上漲617.08點，漲幅1.4%，報46,108點。標普500指數上漲55.43點，漲幅0.9%，收在6,587.47點，已連續四天上漲；那斯達克綜合指數漲157.01點，漲幅0.7%，收在22,043.08點。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨多單增加1,312口至6,832口，其中外資淨空單減少1,496口至16,317口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少2,281口至1,486口。

法人表示，美國8月生產者物價指數月減0.1%，四個月來首度下滑，數據低於市場預期，並使年增率降至2.6%。此結果強化市場對聯準會下周貨幣政策會議降息的預期。

降息 台指期

延伸閱讀

台指期 長多趨勢穩固

美股早盤／通膨數據不影響Fed降息預期 道瓊跳漲400點、標普再創新高

台指期夜盤暫守穩25000點 多方買盤推升…盤中最高攀25392點

台指期 仍有高點可期

相關新聞

9月台股期指漲226點

台北股市今天終場漲258.93點，收25474.64點。9月台指期以25459點作收，上漲226點，與現貨相較，逆價差1...

9月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲258.93點，收25474.64點。9月電子期收1475.75點，上漲13.5點，逆價差1.58點；9...

台指期收25,459點、上漲226點 盤中、收盤續創新高

市場降息預期樂觀，台指期12日早盤以25,418點開出，盤中最高一度達25,466點，終場收在25,459點，上漲226...

聯發科、創意 權證押長天期

ASIC應用廣度擴散，包括crypto、車用領域；AI、HPC所需要的先進製程ASIC具備競爭門檻，將與成熟製程ASIC...

元金2X、道瓊銀 權證四檔熱

金銀相關ETF再度吸引投資目光，其中期元大S&P黃金正2（00708L）受惠國際金價走高而備受投資人青睞；期元大道瓊白銀...

全民權證／日月光 選逾90天

日月光投控（3711）8月營收565億元，月增9.6%、年增6.7%。受惠於AI、HPC應用驅動，第3季先進封測業務持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。