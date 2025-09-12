台指期收25,459點、上漲226點 盤中、收盤續創新高

市場降息預期樂觀，台指期12日早盤以25,418點開出，盤中最高一度達25,466點，終場收在25,459點，上漲226點，漲幅0.9%，盤中、收盤雙創歷史新高，多頭氣勢旺。

另外，台積電（2330）期收1,265元，上漲25元，電子期上漲0.92%，中型100期貨上漲0.35%。

通膨數據符合預期，投資人幾乎篤定聯準會（Fed）下周會降息。道瓊工業指數上漲617.08點，漲幅1.4%，報46,108點。標普500指數上漲55.43點，漲幅0.9%，收在6,587.47點，已連續四天上漲；那斯達克綜合指數漲157.01點，漲幅0.7%，收在22,043.08點。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨多單增加1,312口至6,832口，其中外資淨空單減少1,496口至16,317口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少2,281口至1,486口。

法人表示，美國8月生產者物價指數月減0.1%，四個月來首度下滑，數據低於市場預期，並使年增率降至2.6%。此結果強化市場對聯準會下周貨幣政策會議降息的預期。