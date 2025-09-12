聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科、創意 權證押長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
聯發科技。圖／聯發科提供
聯發科技。圖／聯發科提供

ASIC應用廣度擴散，包括crypto、車用領域；AI、HPC所需要的先進製程ASIC具備競爭門檻，將與成熟製程ASIC分野。聯發科（2454）、創意（3443）因而受法人關注。惟近期股價起伏，投資人可運用權證操作，但宜嚴控資金比重。

聯發科8月營收445億元，月增3.1%，年增7.3%。法人預估今年第3季新台幣、美元營收將分別季減7~13%和1~8%，主因智慧邊緣裝置及PMIC部分需求已在上半年提前拉貨，同時主流手機需求較為疲軟。不過，聯發科ASIC將在2026年貢獻可觀營收，法人估營收有望衝高到10億美元，主要客戶的專案將在2026年底貢獻營收。

聯發科第3季推出新一代旗艦晶片天璣9500，相較前一代產品已經獲得更多客戶手機採用。公司和NVIDIA合作用在DGX Spark的GB10晶片也將於今年第3季量產。

創意今年CSP的AI、CPU、Server等營收比重預計將超過25%，產品結構開始轉變。今年第4季CSP專案將開始出貨，主要大客戶專案預計2026年量產，整體CSP量產預計延續到2027年。比特幣價格約11萬美元且維持高檔，加密貨幣市場熱絡，將成為創意的加分項。

創意近年因應地緣政治風險與更形掌握趨勢發展，持續進行區域布局調整，由中國大陸往北美布局，終端產品應用由消費電子轉向AI/HPC領域，因過往大陸戶多屬於NRE直接進入TK1量產階段，需要較多創意的支援服務，故案件的毛利率較佳；但轉向雲端大廠案件後，毛利率可能降低，但仍有助於營收與獲利規模擴大。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期三個月以上的商品靈活操作。

營收

延伸閱讀

兩大動能助攻的潛力股

聯發科8月營收月增3% 本季拚高標

聯發科看新旗艦5G 晶片天璣9500 很有信心

就市論勢／ASIC、內需族群 有戲

相關新聞

台指期 長多趨勢穩固

股期雙市昨（11）日持續走強，現貨指數漲23點，收25,215點；台指期則漲64點至25,240點，正價差24.29點。...

聯發科、創意 權證押長天期

ASIC應用廣度擴散，包括crypto、車用領域；AI、HPC所需要的先進製程ASIC具備競爭門檻，將與成熟製程ASIC...

元金2X、道瓊銀 權證四檔熱

金銀相關ETF再度吸引投資目光，其中期元大S&P黃金正2（00708L）受惠國際金價走高而備受投資人青睞；期元大道瓊白銀...

全民權證／日月光 選逾90天

日月光投控（3711）8月營收565億元，月增9.6%、年增6.7%。受惠於AI、HPC應用驅動，第3季先進封測業務持續...

全民權證／光寶科 二檔火熱

光寶科技（2301）8月營收在雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統等成長帶動下，月增13%、年增30%。法人表示，由...

全民權證／台達電 挑價外15%

台達電（2308）股價自6月以來不斷向上推升，昨（11）日盤中大漲至最高853元、持續刷新歷史新高。法人指出，台達電受惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。