聯發科、創意 權證押長天期

ASIC應用廣度擴散，包括crypto、車用領域；AI、HPC所需要的先進製程ASIC具備競爭門檻，將與成熟製程ASIC分野。聯發科（2454）、創意（3443）因而受法人關注。惟近期股價起伏，投資人可運用權證操作，但宜嚴控資金比重。

聯發科8月營收445億元，月增3.1%，年增7.3%。法人預估今年第3季新台幣、美元營收將分別季減7~13%和1~8%，主因智慧邊緣裝置及PMIC部分需求已在上半年提前拉貨，同時主流手機需求較為疲軟。不過，聯發科ASIC將在2026年貢獻可觀營收，法人估營收有望衝高到10億美元，主要客戶的專案將在2026年底貢獻營收。

聯發科第3季推出新一代旗艦晶片天璣9500，相較前一代產品已經獲得更多客戶手機採用。公司和NVIDIA合作用在DGX Spark的GB10晶片也將於今年第3季量產。

創意今年CSP的AI、CPU、Server等營收比重預計將超過25%，產品結構開始轉變。今年第4季CSP專案將開始出貨，主要大客戶專案預計2026年量產，整體CSP量產預計延續到2027年。比特幣價格約11萬美元且維持高檔，加密貨幣市場熱絡，將成為創意的加分項。

創意近年因應地緣政治風險與更形掌握趨勢發展，持續進行區域布局調整，由中國大陸往北美布局，終端產品應用由消費電子轉向AI/HPC領域，因過往大陸戶多屬於NRE直接進入TK1量產階段，需要較多創意的支援服務，故案件的毛利率較佳；但轉向雲端大廠案件後，毛利率可能降低，但仍有助於營收與獲利規模擴大。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期三個月以上的商品靈活操作。