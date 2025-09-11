金銀相關ETF再度吸引投資目光，其中期元大S&P黃金正2（00708L）受惠國際金價走高而備受投資人青睞；期元大道瓊白銀（00738U）則隨白銀價格波動加大，交易熱絡度提升。

法人指出，隨著美元走勢與美國利率政策變動，金銀ETF短線具投機操作機會，中長期仍具資產配置價值，可利用相關權證獲取力潤放大空間。

近期黃金、白銀貴金屬漲勢主要來自降息預期穩固，加上美就業數據出現疲軟跡象，美元指數幾乎無轉強理由，加上資金調整持有美債占比，轉向黃金也讓白銀出現跟漲。統計9月以來至11日，期元大S&P黃金上漲5.8%、期元大道瓊白銀上漲4.95%，今年以來兩者則分別上漲32.35%、33.04%。

不過從歷史走勢觀察，法人指出，白銀價格波動度較黃金更大，易受到景氣前景影響，雖然相對更有操作空間，但也可能短線出現顯著震盪，操作前應謹慎了解標的特性，並留意美經濟數據變化等市況。

法人補充，近期價格走勢相當強勁，並持續創下歷史新高，主要受到聯準會主席鮑爾於8月底在全球央行年會發表鴿派言論，加上美國經濟數據表現，7月職位空缺數、ADP數據與初領失業金人數，皆顯示勞動市場開始放緩，加深了外界對美國經濟放緩的疑慮，使得市場對9月降息的預期提高。

權證發行商建議，看好期元大S&P黃金正2、期元大道瓊白銀等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。