全民權證／光寶科 二檔火熱

經濟日報／ 記者何佩儒整理

光寶科技（2301）8月營收雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統等成長帶動下，月增13%、年增30%。法人表示，由於與AI相關營收占比持續提高，光寶科下半年營運將優於下半年。

法人預估，光寶科今年全年與AI相關營收包括電源供應器（PSU）、電池備援模組（BBU）等，將朝20%占比邁進，明年可望超過25%，展望第3季三大部門營運皆季增、年增。其中，雲端部門仍為主要成長動能，光電部門和資訊及消費電子部門則溫和成長。綜觀今年在雲端及物聯網部門中，AI伺服器相關產品需求強勁，成長動能最顯著。

權證發行商表示，看好光寶科的投資人可挑價內外5%以內，有效天期四個月以上權證，透過靈活操作參與個股行情。（凱基證券提供）

