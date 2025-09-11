聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／台達電 挑價外15%
台達電（2308）股價自6月以來不斷向上推升，昨（11）日盤中大漲至最高853元、持續刷新歷史新高。法人指出，台達電受惠於AI與資料中心需求成長，營收與獲利處於上升趨勢，後市營運可期，法人也對其維持「買進」評等，相關權證可伺機布局。
法人分析，台達電為AI伺服器電源解決方案的主要供應商，市占率超過60%，公司在AI與資料中心電源產品具競爭力，利潤亦佳，有助於整體毛利率提升，成為AI伺服器電源供應的最大受惠者，預估2026年每股純益（EPS）為26.35元。
看好台達電後市的投資人，可挑選相關認購權證布局。挑選標準，則以價外15%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言