全民權證／台達電 挑價外15%

經濟日報／ 記者崔馨方整理

台達電（2308）股價自6月以來不斷向上推升，昨（11）日盤中大漲至最高853元、持續刷新歷史新高。法人指出，台達電受惠於AI與資料中心需求成長，營收與獲利處於上升趨勢，後市營運可期，法人也對其維持「買進」評等，相關權證可伺機布局。

法人分析，台達電為AI伺服器電源解決方案的主要供應商，市占率超過60%，公司在AI與資料中心電源產品具競爭力，利潤亦佳，有助於整體毛利率提升，成為AI伺服器電源供應的最大受惠者，預估2026年每股純益（EPS）為26.35元。

看好台達電後市的投資人，可挑選相關認購權證布局。挑選標準，則以價外15%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

