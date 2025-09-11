全民權證／日月光 選逾90天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

日月光投控（3711）8月營收565億元，月增9.6%、年增6.7%。受惠於AI、HPC應用驅動，第3季先進封測業務持續向上。市場估今年第3季營收達成率約66.6%，雖ATM UTR回升趨勢不變，但部分成長被匯率抵銷。不過全年營運因應強勁的先進封裝需求，展望仍穩健。

在第2季法說會再次釋出穩健資本支出，日月光投控以擴張先進封測產能支持特定客戶需求，預計今、明年在先進封裝及測試在多項CPU／AI加速器專案挹注下，IC-ATM業務將是主要成長動能，抵銷成熟製程復甦緩慢與關稅不確定性影響外，也帶動產品組合轉佳。權證發行商建議，看好日月光投控後市的投資人，可挑價內外20%以內、有效天期三個月以上商品入手。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

