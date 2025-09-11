快訊

台指期夜盤暫守穩25000點 多方買盤推升…盤中最高攀25392點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤11日以25,259點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。示意圖。記者葉信菉攝影／報系資料照
台指期夜盤11日以25,259點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點左右，台指期夜盤報25,386點、漲153點、漲幅0.6%；盤初多頭向上震盪衝高，在多方買盤推升下，盤中最高攀至25,392點，整體力守於平盤之上，暫時守穩25,000點。

技術面觀察，日K暫連七紅排列，均線呈現多頭排列，5日線與10日線持續上揚，顯示短期趨勢仍偏強；KD指標維持高檔，留意短線雖有過熱疑慮，但多方動能尚未完全消退。MACD柱狀體則持續翻紅，DIF與MACD線同樣位於零軸上方，多頭格局尚未改變。

綜合元富、永豐期貨表示，美國8月生產者物價指數（PPI）月減0.1%，為4個月來首度下滑，數據遠低於市場預期，並使年增率降至2.6%。此結果進一步強化市場對聯準會（Fed）下周貨幣政策會議降息的預期。根據FedWatch工具顯示，目前幾乎可確定Fed將至少降息1碼。

展望後市，今晚CPI數據將是關鍵，若延續PPI的降溫態勢，將推升市場對Fed降息的押注，屆時台股有機會再寫歷史新高，甚至挑戰兩萬六，反之若數據偏高，短線可能面臨震盪整理，但中長期多頭趨勢仍然穩固。

Fed 降息 台指期

