期貨商論壇／中光電期 有題材

中光電（5371）為全球背光模組及數位投影機龍頭，近年跨足國防與智能機器人領域。法人指出，中光電受惠無人機與機器人雙主題發酵，股價近期表現亮眼，9月初一度衝上歷史新高141元，成為盤面矚目焦點。

中光電旗下「中光電智能機器人」已成功打入國防部無人機供應鏈，上半年因無人機標案順利出貨並完成認列，成功由虧轉盈，顯示軍工業務正逐步放大。公司強調，面對國防部規模高達5萬架的採購新案，將採自投或與合作廠商聯合投標方式積極爭取，並憑藉著過往交貨實績提升競爭力。同時，在美國市場，上半年已出貨百台警消用無人機，下半年數量可望倍增。

營運表現來看，中光電8月合併營收達33.4億元，月增6.2%、年減7.9%，創下今年單月次高水準。分項觀察，節能產品營收18.7億元，月增2%，表現相對穩健；OLED平板營收則大幅成長近五成，顯示在軍工以外，本業仍具基本盤支撐。法人認為，公司在多元產品線布局下，營收結構更趨平衡，有助於降低單一業務波動風險。

展望後市，法人認為行政院與國防部擴大無人機採購規模，將成為軍工產業主要成長引擎。中光電不僅掌握自主技術與生產能量，亦具備投標經驗與交付能力，投資人可透過中光電的個股期貨布局。

