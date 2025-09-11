期貨商論壇／聯發科期 後市俏

聯發科（2454）已躋身全球第五大IC設計公司，近期股價持續墊高，處短中長期均線之上的偏多格局，助漲力道強勁。在基本面前景可期下，建議投資人可利用聯發科期伺機操作。

聯發科第2季營收1,504億元，季減1.9%，年增18.1%。受對等關稅影響，客戶積極提前備貨，助Smart Edge Platforms及Power IC業務成長優於預期。第2季淨利278.5億元，單季每股稅後盈餘（EPS）17.50元，上半年EPS為35.9元，年減0.3%。

聯發科與CSP的合作為市場關注焦點。谷歌（Google）的張量處理單元TPU v7e，預計第3季底設計定案（tape out），2026年下半年量產，貢獻2026年營收約10億美元，營收占比達到高個位數，有望成為下世代重要產品線之一。

聯發科亦與Meta合作開發特定應用的積體電路（ASIC），法人認為此案進入量產機率較低，但與Meta合作將使聯發科累積更多ASIC設計經驗，且可接觸到更多CSP客戶，有利聯發科在ASIC領域長期之發展。預估聯發科2025、2026年EPS為57.81、64.24元，獲利緩步回升。

籌碼面方面，外資於6月上旬轉賣為買，股價逐漸回穩，站穩1,200元整數關卡。7月上旬與8月下旬外資再度轉積極，外資持股比率也因此回升至59.9%。投信持股變化不大，目前持股比率約5.5%。

（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）