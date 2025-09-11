台指期 長多趨勢穩固

股期雙市昨（11）日持續走強，現貨指數漲23點，收25,215點；台指期則漲64點至25,240點，正價差24.29點。期貨分析師表示，可在指數震盪拉回時分批布局多單，並嚴設停損因應短線波動。

在權值王台積電（2330）創高帶動下，台指期昨日跳空大漲逾200點，盤中最高觸及25,464點，再度改寫歷史新高。不過，隨後獲利了結賣壓湧現，終場漲幅收斂，上漲64點作收，並留下黑K棒。

整體來看，元富期貨提醒，指數仍維持「高過高、低不破低」的多方架構，下檔支撐力道強勁，短線震盪過後仍有再創高點的機會。

籌碼面部分，三大法人買超285.5億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,312口至6,832口，其中外資淨空單減少1,496口至16,317口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少2,281口至1,486口。

選擇權未平倉量部分，9月月買權最大OI落在27,000 點，月賣權最大OI落在23,300 點。永豐期貨分析，全月未平倉量put/call ratio值由1.67下降至1.36，VIX指數上升1.44至20.66。外資台指期買權淨金額1.16億元 ; 賣權淨金額0.09億元，因此整體選擇權籌碼面偏空。

綜合元富、永豐期貨表示，美國8月生產者物價指數月減0.1%，四個月來首度下滑，數據低於市場預期，並使年增率降至2.6%。此結果強化市場對聯準會下周貨幣政策會議降息的預期。根據FedWatch工具顯示，目前幾乎確定Fed至少降息1碼。展望後市，若CPI數據延續PPI的降溫態勢，將推升市場對Fed降息的押注，屆時台指期有機會再寫歷史新高，甚至挑戰26,000點；若數據偏高，短線將面臨震盪整理，但中長期多頭趨勢仍然穩固。