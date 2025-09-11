台指期上漲64點收25,240點 台積電期收1,240元上漲15元

台指期11日創高後賣壓湧現，早盤以25,386點開出，盤中最高一度達25,464點，終場收在25,240點，上漲64點，漲幅0.25%，盤中、收盤雙創歷史新高，惟投資人逢高部分獲利了結。

另外，台積電（2330）期收1240元，上漲15元，電子期上漲0.71%，中型100期貨下跌1.12%。

甲骨文公司（Oracle）大漲，標普500指數上漲19.43點，漲幅0.3%，收在6,532.04點報收，連續二日創下收盤新高。那斯達克綜合指數微漲6.57點，漲幅0.03%，收在21,886.06點，連續三天創下新高。道瓊工業指數下跌220.42點，跌幅0.5%，至45,490.92點。

台指期昨日三大法人淨多單減少78口至5,520口，其中，外資淨空單減少979口至17,813口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,322口至3,767口。

法人表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選擇權略樂觀，整體籌碼面呈現樂觀。