期貨商論壇／ 匯率期 避險利器

經濟日報／ 記者周克威整理
美元指數近期呈現震盪走低格局，9日一度跌至七周低點，目前位於短期均線糾結位置，在98關卡附近上下震盪。由於短線多方反彈力道薄弱，美元指數維持橫盤架構的機率較高。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。

美國勞工統計局9日公布，截至今年3月為止的一年期間，非農就業人數比先前估算下修91.1萬人，下修幅度遠高於市場預期，顯示在美國總統川普實施激進關稅政策之前，就業市場已出現增長放緩跡象，接連公布疲弱的勞動市場報告，為聯準會（Fed）帶來更大的降息空間。根據FedWatch工具顯示，9月降息1碼的機率超過九成，甚至有一次降息2碼的可能性。

期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨商論壇／ 匯率期 避險利器

