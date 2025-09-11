期貨商論壇／永續期 居高思危

台股昨（10）日再創新高，永續期貨更具關注價值，因其追蹤的台灣永續指數涵蓋多檔ESG表現突出的權值成分股，結合資金集中於大型股的現象，成為投資人參與市場的大利多工具。不過，雖然多頭走勢凌厲，但「居高思危」是現階段必須牢記的重點。

台股昨天強勢突破25,000點，刷新歷史紀錄，資金湧入明顯，多方氣勢勢如破竹，台積電（2330）領軍再創新高，一度衝上1,230元，成為推升大盤的最大火車頭，權值股群起上攻，帶動市場整體氛圍進一步升溫。

台股在高本益比區間一旦遭遇國際變數，可能面臨較大的震盪。本周將公布的美國通膨數據將成為市場關鍵指標，若高於預期，可能改變市場對聯準會降息的樂觀預期，進而造成資金撤出，這也是短線必須關注的潛在風險。相反地，若數據符合或低於預期，將鞏固市場資金流入的動能，台股有望持續挑戰更高區間。

操作上應審慎規劃，掌握台積電與ESG成分股的結構性利多，同時保持警覺，以應對隨時可能出現的回檔壓力。（永豐期貨提供）

