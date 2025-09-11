台指期 仍有高點可期

股期雙市昨（10）日同步改寫歷史新高，集中市場加權指數收25,192點締造新猷，台指期大漲375點，收在25,178點創史高，逆價差14.59點。期貨商表示，外資期現貨樂觀布局，台股多方量價結構不變，目前9日低點不破下，短線仍可以樂觀看待。

台股昨日呈現開高走高格局，行情再創歷史新高，資金持續聚焦AI供應鏈，權王台積電（2330）盤中最高衝上1,230元，刷新歷史新高，類股表現以電子零組件最為強勢，終場指數上漲337點、收在25,192點，已連三天創高，突破25,000點整數大關。

台指期昨日也大漲，三大法人淨多單減少78口至5,520口，其中，外資淨空單減少979口至17,813口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,322口至3,767口。

外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以買買權和賣賣權作布局；近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為3.7萬餘口，賣權OI增量持續大於買權；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選擇權略樂觀，整體籌碼面呈現樂觀。

元富期貨認為，台指期昨跳空大漲超過百點，在權王台積電創高帶動下，指數一路走高，突破25,000點整數大關，再度改寫歷史新高點，終場以紅K棒作收。目前指數維持高過高、低不破低的多方架構，顯示下檔支撐力道強，短線震盪過後仍有高點可期。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，9月第二周周三結算的大量區買權OI落在25,250點，賣權最大OI落在24,800點，月買權最大OI落在27,400點，月賣權最大OI落在24,000點。全月份未平倉量put／call ratio值由1.78下降至1.67，VIX指數上升1.22至19.22；外資台指期買權淨金額1.09億元; 賣權淨金額0.03億元，整體選擇權籌碼面偏空。