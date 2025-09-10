台積電領軍 台指期夜盤再創歷史新高

台指期夜盤10日開盤後，在台積電（2330）盤後公布亮麗的8月營收，再加上甲骨文股價飆漲，那斯達克電子盤勁揚中，以25,193點、上漲17點開出後，雖一度下殺翻黑，但在多頭人氣可用，加上晚間8點30分公布美國8月PPI數據低於預期，在晚間9點左右，夜盤指數上衝至25,265點、約上漲90點附近遊走，再創歷史新高。

美國8月PPI年增2.6%、低於預期的3.3%與前值3.3%，與上月相較，為-0.1%，為四個月以來首見，也低於預期的0.3%與前值0.9%，核心PPI也同步低於預期，強化聯準會9月降息預期，美股電子盤漲勢擴大，美國10年期公債殖利率、美股走弱，黃金與布蘭特等國際油價上漲，也進一步在帶動台指期夜盤漲勢。

其中，台積電在夜盤交易9點時，在1,240元，上漲15元附近遊走，再創歷史新高；電子期上漲0.5%，半導體期上漲近0.6%，中型100期貨指數上漲0.1%。

台股10日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲337點，收25,192點，其中外資現貨買超476.2億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少979口至17,813口；投信賣超26.5億元，自營商買超114.5億元，三大法合計買超564.2億元。

市場專家建議，就技術面來說，10日台股價漲量增，跳空創歷史新高，短線維持強勢，均線多頭排列，短線支撐暫看缺口低點24,880點，但要留意成交量能放大過快、且融資維持率提高，有漲多回檔的風險，若短線回檔，需要守住5日線與缺口，才能持續向上進攻。