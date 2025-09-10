快訊

「火焰燃燒速度快」興達電廠爆炸起火 台電董事長曾文生說明原因

台積電鉅額交易再現1276元天價 指數有望挑戰25500關卡

台北明高溫恐達38度！這日前防午後雷雨 未來1周熱帶擾動發展機率曝光

台積電領軍 台指期夜盤再創歷史新高

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股。圖／本報資料照片
台股。圖／本報資料照片

台指期夜盤10日開盤後，在台積電（2330）盤後公布亮麗的8月營收，再加上甲骨文股價飆漲，那斯達克電子盤勁揚中，以25,193點、上漲17點開出後，雖一度下殺翻黑，但在多頭人氣可用，加上晚間8點30分公布美國8月PPI數據低於預期，在晚間9點左右，夜盤指數上衝至25,265點、約上漲90點附近遊走，再創歷史新高。

美國8月PPI年增2.6%、低於預期的3.3%與前值3.3%，與上月相較，為-0.1%，為四個月以來首見，也低於預期的0.3%與前值0.9%，核心PPI也同步低於預期，強化聯準會9月降息預期，美股電子盤漲勢擴大，美國10年期公債殖利率、美股走弱，黃金與布蘭特等國際油價上漲，也進一步在帶動台指期夜盤漲勢。

其中，台積電在夜盤交易9點時，在1,240元，上漲15元附近遊走，再創歷史新高；電子期上漲0.5%，半導體期上漲近0.6%，中型100期貨指數上漲0.1%。

台股10日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲337點，收25,192點，其中外資現貨買超476.2億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少979口至17,813口；投信賣超26.5億元，自營商買超114.5億元，三大法合計買超564.2億元。

市場專家建議，就技術面來說，10日台股價漲量增，跳空創歷史新高，短線維持強勢，均線多頭排列，短線支撐暫看缺口低點24,880點，但要留意成交量能放大過快、且融資維持率提高，有漲多回檔的風險，若短線回檔，需要守住5日線與缺口，才能持續向上進攻。

台積電 台指期

延伸閱讀

半導體展登場台積電創天價 設備材料族群漲跌互見

非農低於預期 台指期夜盤大漲上攻24,500點

台指期夜盤力守24,100點 高低點落差暫達74點

全球長債拋售潮 那斯達克電子盤、台指期夜盤勁揚

相關新聞

台積電領軍 台指期夜盤再創歷史新高

台指期夜盤10日開盤後，在台積電（2330）盤後公布亮麗的8月營收，再加上甲骨文股價飆漲，那斯達克電子盤勁揚中，以25,...

打擊網路期貨詐騙 奏效

臺灣期貨交易所統計，自4月1日舉辦「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」至8月底止，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件275件...

留意金居期未沖銷部位

熱門股金居交投太熱，帶動金居期貨跟著旺。期交所昨（9）日提醒交易人注意金居期貨未沖銷部位總額規定，統計至昨天一般交易時段...

期貨商論壇／黃金期 短線操作

聯準會在進入降息階段之際，國際間仍存在經濟面、地緣政治的不安因素之際，先前如持有黃金的投資人，不論現貨或是對標黃金的金融...

期貨商論壇／緯創期 震盪盤堅

緯創（3231） 8月合併營收達1,726.4億元，雖月減9.9%，但仍較去年同期大幅成長92.2%。展望後市，AI伺服...

川湖、智邦 認購聚光

台股再創歷史新高點，8月營收創高股受市場矚目。其中，以AI為主的科技族群，進入第3季後營收仍然表現亮眼，後續在需求持續增加下，業績可望續強，也為股價帶來支撐與想像空間。此時擔心追高的投資人，不妨以相關權證以小搏大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。