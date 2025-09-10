全民權證／0050 選價內外10%

經濟日報／ 記者高瑜君整理

元大台灣50（0050）鎖定台灣上市市值前50大公司，掌握電子、金融、傳產中的大型企業，具有直接參與市值成長的優勢，隨著台股大盤創新高，選股難度增加，ETF反而成為現階段入手，長線理財的最佳投資方式。

元大投信提醒，元大台灣50完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一市場年度大跌風險。但相對來說，市場出現顯著修正之際，也是檢視台灣權值股營運韌性，並評估於相對低點加碼的較佳機會。

權證發行商建議，看好元大台灣50後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日150天以上的認購權證，參與偏多行情。（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

權證 元大投信

