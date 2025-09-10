全民權證／華城 瞄準逾120天

華城（1519）第2季受惠外銷市場成長強勁，毛利率40.4%，年增1.12個百分點，高於市場預估，業外部分因匯損拖累稅後純益年減11.6%至7.9億元，每股純益（EPS）2.5元。

華城外銷合約於2024年底已新增關稅變動條款，對等關稅上路後，已簽約未出貨部分透過與客戶協商，由於美國市場重電產品仍處於供不應求，客戶願意負擔部分關稅，對毛利影響可控。對於2025年，由於全球電力需求將以高於過去長期平均增速成長，美國公用事業電力公司資本支出今年預估達2,027億美元、年增8.7%，推升重電設備需求下，市場估第3季EPS有望達到4元。

