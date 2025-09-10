全民權證／台達電 兩檔火熱

經濟日報／ 記者魏興中整理

台達電（2308）獲利預估不斷成長，大和資本建議「買進」評等，並將目標價由688元上調至1,000元，適用本益比也提高至33倍。

台股昨（10）日大漲337點、收25,192點，再寫新高，除權王貢獻點數逾200點，強勢大漲6.7%，台達電貢獻點數53點居次。台達電股價走強，主因外資大和資本將目標價大升至1,000元所致。

大和資本指出，隨AI需求火熱，帶動台達電相關產品出貨暢旺，因此上調AI伺服器電源、BBU以及液冷設備的營收預估，同時也調高了這三個事業的毛利率與營業利益率，帶動EPS同步上調。

權證發行商建議，看好台達電後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、距到期日超過六個月的認購權證進行布局。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

權證 台達電

延伸閱讀

台股突破25000點創多項紀錄 指數、市值今年大飆升

台股寫歷史新高紀錄！這27檔齊飆天價 非電子股也發威

蘋果iPhone 17亮相！台積電、台達電飆天價 這些概念股也大漲

台達電（2308）漲不停衝破2兆市值！外資喊價880元…網：1000了啦

相關新聞

台指期 仍有高點可期

股期雙市昨（10）日同步改寫歷史新高，集中市場加權指數收25,192點締造新猷，台指期大漲375點，收在25,178點創...

多檔期貨保證金調整

臺灣期貨交易所昨（10）日公告調整東證、美國那斯達克100、美國費城半導體、元大台灣50ETF、小型元大台灣50ETF、...

期貨商論壇／ 匯率期 避險利器

美元指數近期呈現震盪走低格局，9日一度跌至七周低點，目前位於短期均線糾結位置，在98關卡附近上下震盪。由於短線多方反彈力...

期貨商論壇／永續期 居高思危

台股昨（10）日再創新高，永續期貨更具關注價值，因其追蹤的台灣永續指數涵蓋多檔ESG表現突出的權值成分股，結合資金集中於...

權證／緯穎、神達 四檔有活力

資料庫軟體大廠美商甲骨文（Oracle）公布財報，雖然營運表現符合預期，但釋出強勁的成長前景，激勵盤後股價強勢大漲28%...

權證／勤誠、台光電 押四個月

台股再度創高，市場焦點偏向基本面，法人看好營運後市的勤誠（8210）、台光電（2383）受資金追捧，權證券商建議，可利用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。