全民權證／台達電 兩檔火熱
台達電（2308）獲利預估不斷成長，大和資本建議「買進」評等，並將目標價由688元上調至1,000元，適用本益比也提高至33倍。
台股昨（10）日大漲337點、收25,192點，再寫新高，除權王貢獻點數逾200點，強勢大漲6.7%，台達電貢獻點數53點居次。台達電股價走強，主因外資大和資本將目標價大升至1,000元所致。
大和資本指出，隨AI需求火熱，帶動台達電相關產品出貨暢旺，因此上調AI伺服器電源、BBU以及液冷設備的營收預估，同時也調高了這三個事業的毛利率與營業利益率，帶動EPS同步上調。
權證發行商建議，看好台達電後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、距到期日超過六個月的認購權證進行布局。（兆豐證券提供）
