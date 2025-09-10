權證／勤誠、台光電 押四個月

台股再度創高，市場焦點偏向基本面，法人看好營運後市的勤誠（8210）、台光電（2383）受資金追捧，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與業績成長股行情。

勤誠第2季營收季增31%、年增50.9%，主因AI和通用型伺服器需求強勁，加上較多POC、NPI專案貢獻，稅後純益8.3億元，季增24%，年增83%，每股純益（EPS）6.87元，優於預期並創下歷史單季新高。

勤誠在AI相關業務發展持續向上，其中，HGX系列在第3季開始小量出貨B300機殼；ASIC業務部份，Tier 1美系客戶維持強勁成長，預估今、明年出貨晶片顆數達180萬、250萬顆，帶動營收成長，預估今、明年AI營收占比將達65%、66% 。

雖9月至10月可能進入產品轉換期，但整體需求不受影響，預期勤誠下半年營運將優於上半年。市場預估第3季營收達55億元，季增1%，年增29%，預估毛利率29%，單季EPS約7.2元。

台光電第2季營收225億元，季增3.8%、年增45.7%，毛利率30.3%，新台幣升值影響毛利率1個百分點，但AI需求強促使產品結構優化的正向因子，使毛利率僅較微季減，稅後純益34.7億元，季增0.3%、年增42.8%，EPS為10.03元。

第3季在ASIC AI訂單續強、產品結構持續優化，加上手持式產品進入旺季，市場預估台光電單季營收250.7億元，季增11.4%，毛利率30.2%，EPS達11.9元，獲利季增18.9%、年增64.4%。

看好勤誠、台光電後市的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期四個月以上的權證操作。