期交所調高多檔期貨保證金 9月11日一般交易時段結束後起實施

臺灣期貨交易所10日公告調整東證、美國那斯達克100、美國費城半導體、元大台灣50ETF（0050）、小型元大台灣50ETF、元大高股息ETF（0056）、小型元大高股息ETF、國泰永續高股息ETF（00878）、群益台ESG低碳50ETF（00923）、群益台灣精選高息ETF（00919）、復華台灣科技優息ETF（00929）、元大台灣價值高息ETF（00940）等期貨契約，及元大台灣50ETF選擇權契約的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金，並自9月11日一般交易時段結束後起實施。

期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕的保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生的虧損超過自身可承擔能力情事發生，以維護自身交易安全。