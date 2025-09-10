9月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲337.41點，收25192.59點。9月電子期收1452.3點，上漲29.1點，逆價差0.81點；9月金融期收2192.2點，上漲13點，逆價差3.36點。
9月電子期以1452.3點作收，上漲29.1點，成交619口。10月電子期以1452.55點作收，上漲29.45點，成交4口。
電子現貨以1453.11點作收，上漲26.25點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差0.81點。
9月金融期以2192.2點作收，上漲13點，成交246口。10月金融期以2186.8點作收，上漲8.4點，成交1口。
金融現貨以2195.56點作收，上漲11.97點；9月金融期貨與現貨相較，逆價差3.36點。實際收盤價以期交所公告為準。
