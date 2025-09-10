9月電子期金融期齊漲

快訊

中央社／ 台北10日電

台北股市今天上漲337.41點，收25192.59點。9月電子期收1452.3點，上漲29.1點，逆價差0.81點；9月金融期收2192.2點，上漲13點，逆價差3.36點。

9月電子期以1452.3點作收，上漲29.1點，成交619口。10月電子期以1452.55點作收，上漲29.45點，成交4口。

電子現貨以1453.11點作收，上漲26.25點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差0.81點。

9月金融期以2192.2點作收，上漲13點，成交246口。10月金融期以2186.8點作收，上漲8.4點，成交1口。

金融現貨以2195.56點作收，上漲11.97點；9月金融期貨與現貨相較，逆價差3.36點。實際收盤價以期交所公告為準。

打擊網路期貨詐騙 奏效

留意金居期未沖銷部位

9月電子期漲 金融期跌

打擊網路期貨詐騙 奏效

臺灣期貨交易所統計，自4月1日舉辦「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」至8月底止，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件275件...

留意金居期未沖銷部位

熱門股金居交投太熱，帶動金居期貨跟著旺。期交所昨（9）日提醒交易人注意金居期貨未沖銷部位總額規定，統計至昨天一般交易時段...

期貨商論壇／黃金期 短線操作

聯準會在進入降息階段之際，國際間仍存在經濟面、地緣政治的不安因素之際，先前如持有黃金的投資人，不論現貨或是對標黃金的金融...

期貨商論壇／緯創期 震盪盤堅

緯創（3231） 8月合併營收達1,726.4億元，雖月減9.9%，但仍較去年同期大幅成長92.2%。展望後市，AI伺服...

川湖、智邦 認購聚光

台股再創歷史新高點，8月營收創高股受市場矚目。其中，以AI為主的科技族群，進入第3季後營收仍然表現亮眼，後續在需求持續增加下，業績可望續強，也為股價帶來支撐與想像空間。此時擔心追高的投資人，不妨以相關權證以小搏大。

台光電、奇鋐 四檔旺

受惠資料中心需求暢旺，台光電（2383）高階銅箔基板（CCL）產能滿載，推升營收創下新高；奇鋐（3017）GB300相關...

