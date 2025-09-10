快訊

何時降溫？專家：下周後期東北季風帶來首波鋒面 AI模式估有颱風近台

iPhone 17沒漲價還便宜3500元！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／緯創期 震盪盤堅

經濟日報／ 記者崔馨方整理
緯創。 聯合報系資料照
緯創。 聯合報系資料照

緯創（3231） 8月合併營收達1,726.4億元，雖月減9.9%，但仍較去年同期大幅成長92.2%。展望後市，AI伺服器受限於第3季因進入平台轉換期，使出貨力道有所趨緩，第3季營收低於第2季。不過，預期9月開始出貨動能有望回升，隨新產品逐步放量，第4季有機會成為全年AI伺服器出貨高峰。

由技術面來看，緯創期貨在緯創第3季AI伺服器進入產品轉換期，營收季增因此衰退，以及第2季毛利率不佳的影響之下，導致指數受到壓抑，近三個月高檔波動震盪，9月再度測試6月前波低點獲得支撐，使得高檔箱型區間底部支撐轉強，昨（9）日再度測試季線，若站穩W底將有機會築底轉強。

基本面方面，隨新產品逐步放量，第4季AI伺服器出貨將明顯回升，帶動第4季營運重拾動能，攀今年度出貨高峰，並考量伺服器品牌與大型雲端服務業者對AI伺服器需求穩定成長，長線展望仍正向，因此長期將以震盪盤堅格局看待緯創期貨後市發展。（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

AI 伺服器 期貨交易

延伸閱讀

AI 股領漲、緯穎卻逆勢收跌 原來是這原因

期貨、選擇權免費開課

緯創美墨擴廠計劃如期推進 林憲銘：關稅未定論、台廠未處於劣勢

緯創宣布將NVIDIA RTX PRO導入AI伺服器平台、製造運營

相關新聞

打擊網路期貨詐騙 奏效

臺灣期貨交易所統計，自4月1日舉辦「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」至8月底止，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件275件...

留意金居期未沖銷部位

熱門股金居交投太熱，帶動金居期貨跟著旺。期交所昨（9）日提醒交易人注意金居期貨未沖銷部位總額規定，統計至昨天一般交易時段...

期貨商論壇／黃金期 短線操作

聯準會在進入降息階段之際，國際間仍存在經濟面、地緣政治的不安因素之際，先前如持有黃金的投資人，不論現貨或是對標黃金的金融...

期貨商論壇／緯創期 震盪盤堅

緯創（3231） 8月合併營收達1,726.4億元，雖月減9.9%，但仍較去年同期大幅成長92.2%。展望後市，AI伺服...

川湖、智邦 認購聚光

台股再創歷史新高點，8月營收創高股受市場矚目。其中，以AI為主的科技族群，進入第3季後營收仍然表現亮眼，後續在需求持續增加下，業績可望續強，也為股價帶來支撐與想像空間。此時擔心追高的投資人，不妨以相關權證以小搏大。

台光電、奇鋐 四檔旺

受惠資料中心需求暢旺，台光電（2383）高階銅箔基板（CCL）產能滿載，推升營收創下新高；奇鋐（3017）GB300相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。