留意金居期未沖銷部位

熱門股金居（8358）交投太熱，帶動金居期貨跟著旺。期交所昨（9）日提醒交易人注意金居期貨未沖銷部位總額規定，統計至昨天一般交易時段收盤後，期交所掛牌之金居股票期貨契約（PQF），全市場未沖銷部位表彰總股數占金居證券在外流通股數比率已達13.6%，期交所提醒從事金居期貨交易人隨時注意未沖銷部位總額規定。

依期交所股票期貨契約交易規則第17條規定，股票期貨與股票選擇權之標的證券為股票者，其同一標的證券的未沖銷部位表彰總股數於任一交易日一般交易時段收盤後，超過該標的證券在外流通股數15%時，期交所得自次一交易時段起限制該期貨的交易以了結部位為限。當這項比率低於12%時，期交所得於次一交易時段起解除限制。