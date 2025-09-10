打擊網路期貨詐騙 奏效

臺灣期貨交易所統計，自4月1日舉辦「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」至8月底止，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件275件；8月期貨商通報網路期貨詐騙案件46件，較7月56件減少18%，期交所推測可能為這項活動舉辦五個月以來，期貨商積極蒐報檢舉期貨詐騙案件奏效。

在蒐報網路期貨詐騙案件方面，迄8月底，通報件數前五家依序為元大期貨、台新期貨、華南期貨、凱基期貨及兆豐期貨。期交所及期貨公會將於10月組成評鑑委員會，評鑑期貨商配合政府政策打詐成果，並擇期頒獎表揚獲獎期貨商。

根據分析，詐騙集團8月間以「歡慶父親節」舉辦感謝爸爸優惠活動，利用交易期貨商品免手續費、新開戶送保證金、老客人介紹送獎金等話術居多，引誘民眾加入Line群組，詐騙手法可說靈活多元。

就詐騙類型來看，8月仍以非法地下期貨及其他（招攬期貨開戶交易）占67%最多，非法期貨顧問及代操期貨占24%次之，冒名期貨業占9%。

另以詐騙案件來源分析，85%網路期貨詐騙案件為期貨商於臉書蒐得，少部分於IG、Threads蒐得，顯示社群平台仍是詐騙集團最喜好的詐騙媒介，期交所提醒投資人應保持警戒心。