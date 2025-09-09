台指期夜盤再創高！盤中呈現V型反彈 多空角力激烈

台指期夜盤9日開高震盪，以24,809點開盤，盤中一度最高上攻至24,882點再創新高，但隨後賣壓湧現，指數一度下探至24,750點後暫時反彈，高低點落差達132點。截至晚間9點30分，報24,816點，小漲13點，漲幅0.05%，多空角力激烈。

由技術面觀察，K線以帶上影線的紅K，代表盤中多方曾試圖挑戰高點，但遇到獲利了結與短線調節，導致指數暫時未能守穩高檔；短期均線持續走揚，KD指標則維持高檔，顯示多方動能雖然仍在，但已有過熱跡象。

綜合永豐、元富期貨分析，接下來焦點放在蘋果秋季新品發表會、美國8月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）報告、歐洲央行（ECB）公布最新利率決策，以及原油市場報告出爐。

事實上，台積電（2330）不僅是權值股、更是市場信心指標。美股近期漲勢其實已經反映降息兩碼的樂觀預期，估值偏高風險累積，資金氛圍有望維持強勢。

另外，留意台股合理價位評估至少在二萬五，因此在未達此目標區間之前，大盤要出現大幅回檔的機率不高。不過，仍需留意風險，本周美國通膨數據是市場最大的潛在變數，目前美國投資人過度樂觀，若數據高於預期，可能觸發美股回檔進而壓抑台股。

若數據低於預期，則樂觀情緒將再度推動美股續攻。整體來看，在台積電領軍下多頭格局明確，策略上仍以偏多操作為主，但必須嚴格關注美國通膨數據與資金氛圍是否出現反轉信號。