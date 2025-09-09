快訊

影／興達電廠天然氣下午4點外洩未告知大眾？多位里民包圍林欽榮爆推擠

首度襲擊卡達！首都爆炸畫面曝光 以色列聲明認了「目標哈瑪斯高層」

U18世界盃／贏得好苦…中華隊延長賽險勝德國 晉級球隊出爐

台指期夜盤再創高！盤中呈現V型反彈 多空角力激烈

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤9日開高震盪，以24,809點開盤，盤中一度最高上攻至24,882點再創新高。聯合報系資料照
台指期夜盤9日開高震盪，以24,809點開盤，盤中一度最高上攻至24,882點再創新高。聯合報系資料照

台指期夜盤9日開高震盪，以24,809點開盤，盤中一度最高上攻至24,882點再創新高，但隨後賣壓湧現，指數一度下探至24,750點後暫時反彈，高低點落差達132點。截至晚間9點30分，報24,816點，小漲13點，漲幅0.05%，多空角力激烈。　

由技術面觀察，K線以帶上影線的紅K，代表盤中多方曾試圖挑戰高點，但遇到獲利了結與短線調節，導致指數暫時未能守穩高檔；短期均線持續走揚，KD指標則維持高檔，顯示多方動能雖然仍在，但已有過熱跡象。

綜合永豐、元富期貨分析，接下來焦點放在蘋果秋季新品發表會、美國8月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）報告、歐洲央行（ECB）公布最新利率決策，以及原油市場報告出爐。

事實上，台積電（2330）不僅是權值股、更是市場信心指標。美股近期漲勢其實已經反映降息兩碼的樂觀預期，估值偏高風險累積，資金氛圍有望維持強勢。

另外，留意台股合理價位評估至少在二萬五，因此在未達此目標區間之前，大盤要出現大幅回檔的機率不高。不過，仍需留意風險，本周美國通膨數據是市場最大的潛在變數，目前美國投資人過度樂觀，若數據高於預期，可能觸發美股回檔進而壓抑台股。

若數據低於預期，則樂觀情緒將再度推動美股續攻。整體來看，在台積電領軍下多頭格局明確，策略上仍以偏多操作為主，但必須嚴格關注美國通膨數據與資金氛圍是否出現反轉信號。

美國 台積電 台指期

延伸閱讀

美國突襲現代LG電池廠 台積電也有危險？外媒曝內部看法

台指期收24,802點、創歷史新高 往25,000點大關挑戰

非農低於預期 台指期夜盤大漲上攻24,500點

台指期夜盤力守24,100點 高低點落差暫達74點

相關新聞

台指期夜盤再創高！盤中呈現V型反彈 多空角力激烈

台指期夜盤9日開高震盪，以24,809點開盤，盤中一度最高上攻至24,882點再創新高，但隨後賣壓湧現，指數一度下探至2...

美股面臨「9月魔咒」考驗！AI、雲端、美股基金逢低布局

隨時序已進入9月，美股面臨所謂「9月魔咒」考驗，市場震盪之際仍具不確定性。不過，回顧近一年來標普500走勢，仍展現穩健韌...

期貨、選擇權免費開課

臺灣期貨交易所為推廣期貨交易知識，舉辦各式免費課程，並同步提供直播，對於想解期貨及選擇權運用的投資人，學員可選擇現場參與...

期貨商論壇／奇鋐期 營運向上

散熱大廠奇鋐（3017）受惠於客戶需求持續增長，8月營收達126.2億元，連續七個月創新高，月增6.8%、年增91.7%...

期貨商論壇／原油期 區間震盪

石油輸出國組織（OPEC）7日舉行線上會議，考量近期庫存水位偏低，認為市場基本面健康，決議降低每日13.7萬桶原油的減產...

富喬、定穎 押逾四個月

隨AI需求持續強勁，帶動部分高階PCB產能及上游原材料均供不應求，包括玻纖布、銅箔、鑽針等，成為市場關注焦點。權證發行商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。