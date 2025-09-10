快訊

全民權證／緯創 兩檔動能強

經濟日報／ 記者周克威整理

緯創（3231）第2季營運強勁成長，主要受惠於AI server的強勁需求，獲利表現則因導入AI伺服器新產品並逐步進入量產，產品組合優化帶動毛利率表現，稅後純益65億元，季增22%、年增47%，每股純益（EPS）為2.07元，創下單季新高。

展望後市，由於AI server出貨量在9月預期將出現加速成長並延續到第4季，後續營運動能值得期待，獲利表現的部分，下半年由於匯率衝擊的影響減緩，加上學習曲線爬升使AI系統組裝的良率優於第2季，並將帶動毛利率提升，市場預估全年營收2.02兆元，年增92.5%，毛利率5.4%，EPS為7.7元。

權證券商建議，看好個股後市的投資人，建議利用價內外20%以內、有效天期120天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

相關新聞

打擊網路期貨詐騙 奏效

臺灣期貨交易所統計，自4月1日舉辦「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」至8月底止，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件275件...

留意金居期未沖銷部位

熱門股金居交投太熱，帶動金居期貨跟著旺。期交所昨（9）日提醒交易人注意金居期貨未沖銷部位總額規定，統計至昨天一般交易時段...

期貨商論壇／黃金期 短線操作

聯準會在進入降息階段之際，國際間仍存在經濟面、地緣政治的不安因素之際，先前如持有黃金的投資人，不論現貨或是對標黃金的金融...

期貨商論壇／緯創期 震盪盤堅

緯創（3231） 8月合併營收達1,726.4億元，雖月減9.9%，但仍較去年同期大幅成長92.2%。展望後市，AI伺服...

川湖、智邦 認購聚光

台股再創歷史新高點，8月營收創高股受市場矚目。其中，以AI為主的科技族群，進入第3季後營收仍然表現亮眼，後續在需求持續增加下，業績可望續強，也為股價帶來支撐與想像空間。此時擔心追高的投資人，不妨以相關權證以小搏大。

台光電、奇鋐 四檔旺

受惠資料中心需求暢旺，台光電（2383）高階銅箔基板（CCL）產能滿載，推升營收創下新高；奇鋐（3017）GB300相關...

