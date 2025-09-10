快訊

富世達 押價內外20%

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股再創歷史新高，市場焦點轉向基本面，其中，8月營收創下歷史新高的富世達（6805）等個股，成為投資買盤的焦點；權證券商建議，可利用資金門檻較低的認購權證，參與相關個股走勢。

富世達提供各類金屬沖壓設計與製造，主要產品為折疊手機、筆記型電腦、平板電腦的轉軸零件，近年跨入伺服器領域，今年上半年營收比重為折疊手機鉸鍊約占71%，NB約8.9%，Server相關約19.2%。

展望第3季營運，市場預估營收將季增30%以上，成長主要由Server相關所帶動，由於Server相關毛利率高於平均，預估帶動毛利率提升，法人估單季營收35.3億元，季增34.7%、年增77.5%，毛利率26.6%，每股純益（EPS）達9.7元。

富世達2024年開始切入Server領域，約貢獻全年營收比重6.4%，2025年隨著GB200、GB300出貨放大與新增Switch tray的水冷快接頭出貨，帶動上半年Server相關比重已達19.2%，展望下半年，在Switch tray的水冷快接頭大量出貨與Computer tray的水冷快接頭有望出貨下，預估將帶動Server相關比重挑戰40%以上。

展望第4季，在三折手機與左右折手機出貨帶動下，市場預估單季營收35.8億元，季增1.4%、年增29.2%，毛利率26%，EPS為9.5元。全年營收119.8億元、年增46%，毛利率25%，EPS上看29.3元。

看好富世達後市的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期180天以上的權證入手。

營收 折疊手機

相關新聞

打擊網路期貨詐騙 奏效

臺灣期貨交易所統計，自4月1日舉辦「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」至8月底止，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件275件...

留意金居期未沖銷部位

熱門股金居交投太熱，帶動金居期貨跟著旺。期交所昨（9）日提醒交易人注意金居期貨未沖銷部位總額規定，統計至昨天一般交易時段...

期貨商論壇／黃金期 短線操作

聯準會在進入降息階段之際，國際間仍存在經濟面、地緣政治的不安因素之際，先前如持有黃金的投資人，不論現貨或是對標黃金的金融...

期貨商論壇／緯創期 震盪盤堅

緯創（3231） 8月合併營收達1,726.4億元，雖月減9.9%，但仍較去年同期大幅成長92.2%。展望後市，AI伺服...

川湖、智邦 認購聚光

台股再創歷史新高點，8月營收創高股受市場矚目。其中，以AI為主的科技族群，進入第3季後營收仍然表現亮眼，後續在需求持續增加下，業績可望續強，也為股價帶來支撐與想像空間。此時擔心追高的投資人，不妨以相關權證以小搏大。

台光電、奇鋐 四檔旺

受惠資料中心需求暢旺，台光電（2383）高階銅箔基板（CCL）產能滿載，推升營收創下新高；奇鋐（3017）GB300相關...

