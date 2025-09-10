台光電、奇鋐 四檔旺

受惠資料中心需求暢旺，台光電（2383）高階銅箔基板（CCL）產能滿載，推升營收創下新高；奇鋐（3017）GB300相關產品開始出貨，帶動連續多月營收創新高，相關權證備受矚目。

法人分析，台光電為高階CCL領導廠商、Blackwell系列主要供應商之一，也配合雲端服務供應商（CSP）開發ASIC專案，受惠資料中心需求強勁，M7、M8等高階CCL拉貨持續增加，帶動產品組合進一步優化，新產能將持續開出，高階CCL市占率有望持續提升，進一步鞏固產業領先地位。

雖然下半年進入消費性電子產品旺季，但因總體經濟展望保守，手機能見度低，PC需求僅持平，車用需求持續下滑，但資料中心需求暢旺，法人推估台光電高階CCL營收占比約70%，來自Blackwell系列、ASIC、交換器、低軌衛星等高階應用，有助提升台光電毛利率。

受惠GB300相關產品第3季開始出貨，也推升奇鋐營收，包括GB300交換托盤水冷板自7月開始出貨，運算托盤水冷板則在8月底出貨，組裝量產時間在第4季。法人推估，GB300產品周期將較GB200長，且組裝效率提升，出貨量可望續增。

奇鋐專注於GB300水冷板、搭配快接頭的內部與機櫃分歧管，以及機殼與機櫃；具有整合多項產品的優勢，預期GB300機櫃水冷板與快接頭內含價值較前代增加。隨GB300出貨量攀升，奇鋐下半年與明年營運將受惠。

權證發行商表示，投資人若看好台光電及奇鋐後續表現，可以挑選價內外20%以內，長天期的權證介入。