台指期收24,802點、創歷史新高 往25,000點大關挑戰
台指期9日跳空大漲，早盤以24,725點開出，盤中最高一度達24,838點，終場收在24,802點，上漲246點，漲幅1.00%，盤中、收盤雙創歷史新高，往25,000點大關挑戰。
另外，台積電（2330）期收1,200元，上漲15元，電子期上漲1.2%，中型100期貨上漲0.93%。
上周五疲軟的非農就業報告加劇市場對美國就業市場疲軟的擔憂，這份報告發布後標普500指數下滑。投資人預計今年將多次降息。
道瓊工業指數上漲0.25%，收在45,514.95點：標普500指數上漲0.21%，收6,495.15點；那斯達克指數上漲0.45%，以21,798.70點作收，創紀錄新高。
本周市場焦點將放在蘋果秋季新品發表會、美國8月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）報告、歐洲央行（ECB）最新利率決策，以及原油市場報告的公布。
