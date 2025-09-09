台指期收24,802點、創歷史新高 往25,000點大關挑戰

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期9日跳空大漲，早盤以24,725點開出，盤中最高一度達24,838點，終場收在24,802點，上漲246點，漲幅1.00%，盤中、收盤雙創歷史新高，往25,000點大關挑戰。

另外，台積電（2330）期收1,200元，上漲15元，電子期上漲1.2%，中型100期貨上漲0.93%。

上周五疲軟的非農就業報告加劇市場對美國就業市場疲軟的擔憂，這份報告發布後標普500指數下滑。投資人預計今年將多次降息。

道瓊工業指數上漲0.25%，收在45,514.95點：標普500指數上漲0.21%，收6,495.15點；那斯達克指數上漲0.45%，以21,798.70點作收，創紀錄新高。

本周市場焦點將放在蘋果秋季新品發表會、美國8月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）報告、歐洲央行（ECB）最新利率決策，以及原油市場報告的公布。

相關新聞

期貨、選擇權免費開課

臺灣期貨交易所為推廣期貨交易知識，舉辦各式免費課程，並同步提供直播，對於想解期貨及選擇權運用的投資人，學員可選擇現場參與...

期貨商論壇／奇鋐期 營運向上

散熱大廠奇鋐（3017）受惠於客戶需求持續增長，8月營收達126.2億元，連續七個月創新高，月增6.8%、年增91.7%...

期貨商論壇／原油期 區間震盪

石油輸出國組織（OPEC）7日舉行線上會議，考量近期庫存水位偏低，認為市場基本面健康，決議降低每日13.7萬桶原油的減產...

富喬、定穎 押逾四個月

隨AI需求持續強勁，帶動部分高階PCB產能及上游原材料均供不應求，包括玻纖布、銅箔、鑽針等，成為市場關注焦點。權證發行商...

聯發科、緯穎 四檔閃亮

台股近期維持高檔震盪，盤面上資金輪動快速，焦點關注題材個股，其中，聯發科（2454）、緯穎（6669）昨（8）日表現亮眼...

全民權證／萬潤 挑價內外10%

萬潤（6187）隨著AI、高效能運算（HPC）需求爆發，深耕多年的自動化設備技術，搭上台積電擴充CoWoS封裝產線，受惠...

