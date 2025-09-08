台指期夜盤暫守穩24,500點！盤中最高攀24,609點

台指期夜盤8日以24,570點開出，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間8點40分，台指期夜盤報24,579點、小漲23點、漲幅0.09%；盤初多頭向上震盪衝高，在多方買盤推升下，盤中最高攀至24,609點，整體力守於平盤之上，暫時守穩24,500點。

綜合永豐、元富期貨分析，本周市場焦點將放在蘋果秋季新品發表會、美國8月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）報告、歐洲央行（ECB）最新利率決策，以及原油市場報告的公布。

另外，台股、台指期日盤8日再創歷史新高，背後驅動仍是5日非農數據大幅爆冷後帶來的降息預期升溫，但必須銜接上周五報告所述的核心觀點：這波降息並非基於健康的經濟調整，而是因為就業市場急速惡化，資金行情的樂觀情緒因此帶有不穩定性。

從數據來看，美國8月非農新增僅2.2萬人，遠低於市場預估，前期數據也遭下修，失業率攀升至4.3%，市場因此幾乎完全押注聯準會9月會降息，25基點成為共識，甚至不排除50基點的可能。

短線資金在美股未回檔下持續推升，台股順勢突破並逼近兩萬五整數關卡，但正如上周五報告已提醒，若降息理由來自景氣衰退，那麼這種資金行情並非沒有代價，往往在情緒亢奮後容易面臨修正壓力。

此外，雖然大趨勢暫未改變，但投資人必須保持對過度樂觀的警覺，尤其在資金行情與基本面訊號出現矛盾之際，風險管理比追價更為關鍵。