全民權證／滬深2X 選逾60天

元大滬深300正2（00637L）受惠陸股漲勢凌厲，儘管美中對抗不斷升溫，不過陸股在各項利多政策推出下，吸引外資回流指數持續走強，激勵在台的陸股ETF漲勢驚艷。

由於受到美國川普政府各項科技、關稅等方面的打壓，中國大陸積極推出各項利多政策，如日前的「反內卷」等，加上下半年企業獲利增速優於上半年，中國自主研發AI晶片繳出好成績，均帶動陸股近來強勢表態。

隨陸股一路走強，催化相關陸股ETF表現強勢。看好陸股ETF如元大滬深300正2表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期超過60天的相關權證進行布局。

（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）