聯發科、緯穎 四檔閃亮

台股近期維持高檔震盪，盤面上資金輪動快速，焦點關注題材個股，其中，聯發科（2454）、緯穎（6669）昨（8）日表現亮眼，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

聯發科第3季營收預估為1,387.8億元，季減7.7%，年成長5.3%，稅後純益236.1億元，每股純益（EPS）14.7元。聯發科目前ASIC產品未有任何遞延，明年開始貢獻業績，另外也持續延伸到其他CSP客戶。

ASIC將貢獻聯發科約10億美元，且集中在明年下半年貢獻，雖受到關稅影響，加上中國政府在上半年補貼力道較強，下半年減弱，使得市場需求有所下修，不過，聯發科已開始著手研發2奈米手機晶片，與國際品牌大廠時間點相當，未來競爭力可期，法人預估今年EPS為66.3元，明年進一步成長為77.7元、年增17.2%。

緯穎方面，8月營收959.78億元，創單月歷史新高，月增13.55%，年增198.14%，今年前八個月營收5,719.06億元，創同期新高，年增171.79%。緯穎是全球主要的ODM廠商之一，預期2025至2027年獲利將持續成長，主因美國雲端客戶對AI模型訓練與推論所需伺服器需求穩健。

展望2026年，受惠亞馬遜新一代ASIC AI伺服器與出貨Oracle的GB AI伺服器營收成長可望成為推升AI伺服器營收佔比至50~60%的主要動能。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。