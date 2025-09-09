期貨、選擇權免費開課

臺灣期貨交易所為推廣期貨交易知識，舉辦各式免費課程，並同步提供直播，對於想解期貨及選擇權運用的投資人，學員可選擇現場參與與講師互動，或跨距線上參加，課後並能透過「期交所影音知識網」反覆學習課程重點，強化學習效果及效率。

期交所將於22日及23日舉辦「選擇權進階課程–多重策略實例演示」，適合對選擇權有基礎了解的交易人及從業人員參加，課程中更加入許多選擇權策略的實例演示，讓學員能充分理解各種交易策略應用。

期交所的課程是邀業界專業人士開課，免費於台北教育訓練中心舉辦，課後可透過「期交所影音知識網」（https://learn.taifex.com.tw/index）再學習課程重點。

除了影音回看，還能夠利用免費的虛擬交易所來熟悉期貨交易所的期貨、選擇權商品，不用真金白銀就能將課堂上學習到的知識應用到實務操作上，讓學習效果更上層樓。

接下來第4季每月亦針對一般交易人舉辦免費期貨、選擇權課程，課程由淺入深介紹期貨及選擇權，除熱門期貨商品，如股價指數期貨、選擇權及個股期貨、選擇權的交易策略，亦對近期市場顯著波動商品重點分析，包含黃金期貨、選擇權、布蘭特原油期貨還有夜盤商品的策略分享，交易人可藉由本課程由淺入深了解如何運用期貨、選擇權，課後也能運用虛擬交易所將課堂所學融入實際運用，利用系統實作來體驗、檢測以及反覆驗證策略。

第4季課程將於10月7日至9日、11月4日至6日、12月2日至4日，每日下午3時至5時舉辦，共三日每日二小時的課程。相關免費課程皆採網路報名，詳細課程內容可參閱期交所官方網站教育宣導報名及活動專區。