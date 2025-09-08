元大期持續投資交易系統 引領市場升級

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
元大期升級系統，為客戶打造安全快速交易環境。公司提供

2025年以來全球市場波動加劇，成交量持續攀升。元大期貨（6023）認為，期貨交易講求速度與穩定，設備升級更如同一場永不停歇的軍備競賽，因此逐年提高資訊資本支出，優化高效能的交易系統。

身為台灣期貨市場龍頭，元大期貨不斷推動數位轉型與科技強化，已於9月完成外期交易核心系統升級與異地備援建置，升級後的新系統經多輪壓力測試，所有測試結果皆「全面超標」。

其中，核心功能同步升級，從下單、洗價到財務查詢與結帳流程效能顯著提升，為交易人帶來更快速、更穩定且更流暢的操作體驗，充分展現升級系統的效率與韌性。除硬體效能持續提高，元大期貨亦積極推動多元行銷，將系統升級成果轉化為實質價值，不僅提供更快、更穩的交易環境，也透過專案活動將效能優勢回饋客戶，讓參與者兼享獎勵與互動。

近期焦點包括9月登場的「歐遊期遇記」專案，攜手歐洲期貨交易所（Eurex）推廣小型DAX、微型DAX、標準藍籌50與微型藍籌50等商品，活動期間新戶及靜止戶參與即可獲得好禮回饋，累積交易還可抽旅遊金及高額獎勵，並設有大戶專屬任務與競賽排行榜，將交易熱情轉化為實際回饋。

同時，美盤「CME元夢列車」活動進入最後倒數，吸引交易人積極參與。透過系統升級與行銷推廣並進，元大期貨期望為交易人打造更快速、穩定且安心的交易體驗，並持續深化市場參與度與互動黏著度。

元大期貨強調，面對競爭激烈的期貨市場，公司始終堅持不以削價競爭換取短期市占，而是專注於獲利品質與長期經營韌性。正因如此，才能在維持穩健獲利的同時，年年投入大量資源於系統升級與資訊基礎建設，將客戶所託付的信賴轉化為更安全、更高效的交易環境。

元大期貨秉持「創新前瞻、財富永續」的願景，與業界最多、遍及全球的16個交易所合作，提供多元商品與24小時交易服務，並已連續11年榮獲公司治理評鑑上櫃公司前5%，展現卓越治理與永續經營實力。展望未來，公司將持續以「亞洲最值得信賴的期貨商」為目標，兼顧國際拓展、客戶價值與社會責任，邁向永續發展。

商品 元大 期貨交易

