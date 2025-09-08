期交所免費期貨及選擇權課程 雙北舉辦實體課程亦可遠距線上參加

想要了解期貨及選擇權怎麼運用，但一直苦無機會入門嗎？臺灣期貨交易所廣邀期貨業界極具實務經驗之專業人士開課，免費期貨及選擇權課程每月或每季於台北教育訓練中心舉辦實體同步直播課程，學員除能選擇親臨教室與講師面對面互動強化學習效果，各地學員也能跨距參加，並於課後利用期交所影音知識網(https://learn.taifex.com.tw/index)反覆學習課程重點，來強化學習效果及效率；除了影音回看，還能利用免費的虛擬交易所來熟悉期貨交易所的期貨/選擇權商品，不用真金白銀就能將課堂上學習到的知識應用到實務操作上，讓學習效果更上層樓！

期交所在2025年9月22及23日舉辦「選擇權進階課程–多重策略實例演示」，適合對選擇權有基礎了解的交易人及從業人員參加，課程中更加入許多選擇權策略的實例演示，讓學員能充分理解各種交易策略應用。接下來第4季每月亦針對一般交易人舉辦免費期貨/選擇權課程，課程由淺入深介紹期貨及選擇權，除了熱門期貨商品(如股價指數期貨/選擇權及個股期貨/選擇權)的交易策略，亦對近期市場顯著波動商品重點分析，包含黃金期貨/選擇權、布蘭特原油期貨還有夜盤商品之策略分享，交易人可藉由該課程由淺入深了解如何運用期貨/選擇權，課後也能運用虛擬交易所將課堂所學融入實際運用，利用系統實作來體驗、檢測及反覆驗證策略。

2025年第4季課程將於10月(7、8及9日)、11月(4、5及6日)及12月(2、3及4日)周二至周四下午3時至5時舉辦共三天每天2小時課程。這些免費課程皆採取網路報名，詳細課程內容可參閱期交所官方網站（http://www.taifex.com.tw）教育宣導報名及活動專區。