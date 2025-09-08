9月電子期漲 金融期跌
台北股市今天上漲52.8點，收24547.38點。9月電子期收1405.7點，上漲10.50點，正價差4.38點；9月金融期收2167.8點，下跌6點，正價差0.45點。
9月電子期以1405.7點作收，上漲10.5點，成交383口。10月電子期以1409點作收，上漲14.05點，成交2口。
電子現貨以1404.62點作收，上漲4.43點；9月電子期貨與現貨相較，正價差4.38點。
9月金融期以2167.8點作收，下跌6點，成交256口。10月金融期以2167點作收，下跌6.4點，成交6口。
金融現貨以2167.35點作收，下跌12.39點；9月金融期貨與現貨相較，正價差0.45點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言