9月電子期漲 金融期跌

台北股市今天上漲52.8點，收24547.38點。9月電子期收1405.7點，上漲10.50點，正價差4.38點；9月金融期收2167.8點，下跌6點，正價差0.45點。

9月電子期以1405.7點作收，上漲10.5點，成交383口。10月電子期以1409點作收，上漲14.05點，成交2口。

電子現貨以1404.62點作收，上漲4.43點；9月電子期貨與現貨相較，正價差4.38點。

9月金融期以2167.8點作收，下跌6點，成交256口。10月金融期以2167點作收，下跌6.4點，成交6口。

金融現貨以2167.35點作收，下跌12.39點；9月金融期貨與現貨相較，正價差0.45點。實際收盤價以期交所公告為準。