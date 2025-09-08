快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

9月電子期漲 金融期跌

中央社／ 台北8日電

台北股市今天上漲52.8點，收24547.38點。9月電子期收1405.7點，上漲10.50點，正價差4.38點；9月金融期收2167.8點，下跌6點，正價差0.45點。

9月電子期以1405.7點作收，上漲10.5點，成交383口。10月電子期以1409點作收，上漲14.05點，成交2口。

電子現貨以1404.62點作收，上漲4.43點；9月電子期貨與現貨相較，正價差4.38點。

9月金融期以2167.8點作收，下跌6點，成交256口。10月金融期以2167點作收，下跌6.4點，成交6口。

金融現貨以2167.35點作收，下跌12.39點；9月金融期貨與現貨相較，正價差0.45點。實際收盤價以期交所公告為準。

延伸閱讀

臺南市西門商場環境再造計畫第2期統包工程 將於9月發包設計施工

9月預期降息！長短天期美債都大漲...債蛙終於得救？小心景氣趨緩風險

美就業市場凍結不利新鮮人求職 法人估美9月降息底定

聯準會9月一次降息2碼 機率不高

相關新聞

期交所宣導資通安全

為提升期貨商資安風險意識，宣達主管機關資安政策，並促進主管機關、期交所及期貨商之間意見交流與資訊共享，期交所舉辦「期貨商...

期貨商論壇／台指期 高位震盪

8月私部門招聘速度放緩，顯示就業市場正逐步走軟。根據FedWatch工具，市場對降息25個基點的可能性高達95%，反映疲...

期貨商論壇／黃金期 錢景可期

近期黃金價格走勢強勁，持續創下歷史新高，主要受聯準會主席鮑爾於8月底全球央行年會發表鴿派言論，加上美國經濟數據表現，7月...

AES、順達 認購來電

隨著AI熱潮持續發燒，近期雲端伺服器備援電池模組（BBU）成為資金追捧焦點，AES-KY（6781）、順達（3211）等...

雙鴻、奇鋐 押逾三個月

AI時代下，AI晶片功耗不斷攀升，雲端服務供應商、大型資料中心及系統整合商紛紛加快優化腳步，帶動散熱需求持續提升中，雙鴻...

南亞科、晶豪科 四檔火

由於三星、SK海力士、美光陸續宣布將停產DDR4產品，帶動記憶體族群近期股價勁揚，上周五（5日）南亞科（2408）、晶豪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。