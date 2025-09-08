快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

9月台股期指漲127點

中央社／ 台北8日電

台北股市今天終場漲52.8點，收24547.38點。9月台指期以24551點作收，上漲127點，與現貨相較，正價差3.62點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，9月期貨24424點、10月期貨24418點。

台股今天終場漲52.8點，收24547.38點，成交金額新台幣4335.58億元。

9月台指期貨以24551點作收，漲127點，成交5萬8579口；10月期貨以24543點作收，漲125點，成交1045口。實際收盤價格以期交所公告為準。

