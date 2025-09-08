台指期漲幅收斂 終場收24,551點、台積電期小漲10元

台指期8日開高走低，早盤以24,588點開出，盤中最高一度達24,674點，創下歷史新高，後續漲幅收斂，終場收在24,551點，上漲127點，漲幅0.52%。

另外，台積電期收1,190元，上漲10元，電子期上漲0.75%，中型100期貨上漲0.76%。

美國新增就業人口2.2萬人，不如市場預期7.5萬人，失業率上升至4.3%，7月就業人數被上修至7.9萬人，但6月被下修至-1.3萬人，勞動市場趨於疲弱，失業主要集中在商品部門裁員，但已經擴散至部分服務業，且政府僱員需求明顯下滑。法人認為，未來關稅發展仍不利美國經濟前景，因消費降溫，企業獲利下滑，預期未來聘僱活動放緩。

短線而言，台股處於歷史高位震盪，若利多消息持續發酵並吸引資金回流，或有助行情再創新高，投資人可透過台指期或大小台布局。