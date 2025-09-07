南亞科、晶豪科 四檔火

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

由於三星、SK海力士、美光陸續宣布將停產DDR4產品，帶動記憶體族群近期股價勁揚，上周五（5日）南亞科（2408）、晶豪科（3006）表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

隨著AI應用快速發展，記憶體廠商將資源轉向高獲利產品，上半年以來，DRAM前三大廠與大陸長鑫存儲陸續宣布DDR4規格將逐步停產，預估明年下半年全球DDR4產能將大幅減少，台廠相關供應鏈有望受惠。

法人預期，SK海力士無錫廠受美國禁令影響，可能延長DDR4 EOL的進程，但不對DDR4供給帶來決定性影響。預估明年第4季DDR3／4供給量約為今年第1季的24%至33%。

另外，智慧型手機與PC對DDR4／LPDDR4之採用傾向於機會主義，因此價格大漲後多數機種將不再採用。然而，單價200美元以下手機將無力採用LPDDR5，仍將使用LPDDR4方案，因此2026年有很大機會DDR3／4將處於供不應求的情形。僅在極端情況下，採用LPDDR4的手機數量急減至0.88億支以下，DDR3/4之供給才可能大於需求。

南亞科方面，法人表示，上半年受到平均售價較低與匯率衝擊影響，以致毛利、淨利都出現虧損。展望下半年，將受惠新一輪的合約價上漲，以及匯率逐步穩定與舊庫存銷售貢獻，營收將大幅成長，且毛利率將同步提升。

晶豪科受惠記憶體產業景氣循環回升，全球庫存調整接近尾聲，市場需求逐步回溫，在AI與高效運算帶動下，DDR3／DDR4產品應用持續擴大。公司積極強化產品線，營收與獲利可望同步改善。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、距到期日逾90天的商品介入，透過槓桿效果放大利潤空間。

南亞科 SK海力士

延伸閱讀

長江存儲攻高頻寬記憶體

影／美撤銷台積電南京廠VEU授權 龔明鑫：對整體半導體競爭力影響有限

美通知取消台積電南京廠 VEU 豁免 經濟部五大聲明回應

明年生效！美國取消三星、SK中國半導體擴產特例

相關新聞

期交所宣導資通安全

為提升期貨商資安風險意識，宣達主管機關資安政策，並促進主管機關、期交所及期貨商之間意見交流與資訊共享，期交所舉辦「期貨商...

期貨商論壇／台指期 高位震盪

8月私部門招聘速度放緩，顯示就業市場正逐步走軟。根據FedWatch工具，市場對降息25個基點的可能性高達95%，反映疲...

期貨商論壇／黃金期 錢景可期

近期黃金價格走勢強勁，持續創下歷史新高，主要受聯準會主席鮑爾於8月底全球央行年會發表鴿派言論，加上美國經濟數據表現，7月...

AES、順達 認購來電

隨著AI熱潮持續發燒，近期雲端伺服器備援電池模組（BBU）成為資金追捧焦點，AES-KY（6781）、順達（3211）等...

雙鴻、奇鋐 押逾三個月

AI時代下，AI晶片功耗不斷攀升，雲端服務供應商、大型資料中心及系統整合商紛紛加快優化腳步，帶動散熱需求持續提升中，雙鴻...

南亞科、晶豪科 四檔火

由於三星、SK海力士、美光陸續宣布將停產DDR4產品，帶動記憶體族群近期股價勁揚，上周五（5日）南亞科（2408）、晶豪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。