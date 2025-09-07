南亞科、晶豪科 四檔火

由於三星、SK海力士、美光陸續宣布將停產DDR4產品，帶動記憶體族群近期股價勁揚，上周五（5日）南亞科（2408）、晶豪科（3006）表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

隨著AI應用快速發展，記憶體廠商將資源轉向高獲利產品，上半年以來，DRAM前三大廠與大陸長鑫存儲陸續宣布DDR4規格將逐步停產，預估明年下半年全球DDR4產能將大幅減少，台廠相關供應鏈有望受惠。

法人預期，SK海力士無錫廠受美國禁令影響，可能延長DDR4 EOL的進程，但不對DDR4供給帶來決定性影響。預估明年第4季DDR3／4供給量約為今年第1季的24%至33%。

另外，智慧型手機與PC對DDR4／LPDDR4之採用傾向於機會主義，因此價格大漲後多數機種將不再採用。然而，單價200美元以下手機將無力採用LPDDR5，仍將使用LPDDR4方案，因此2026年有很大機會DDR3／4將處於供不應求的情形。僅在極端情況下，採用LPDDR4的手機數量急減至0.88億支以下，DDR3/4之供給才可能大於需求。

南亞科方面，法人表示，上半年受到平均售價較低與匯率衝擊影響，以致毛利、淨利都出現虧損。展望下半年，將受惠新一輪的合約價上漲，以及匯率逐步穩定與舊庫存銷售貢獻，營收將大幅成長，且毛利率將同步提升。

晶豪科受惠記憶體產業景氣循環回升，全球庫存調整接近尾聲，市場需求逐步回溫，在AI與高效運算帶動下，DDR3／DDR4產品應用持續擴大。公司積極強化產品線，營收與獲利可望同步改善。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、距到期日逾90天的商品介入，透過槓桿效果放大利潤空間。