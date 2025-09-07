雙鴻、奇鋐 押逾三個月

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

AI時代下，AI晶片功耗不斷攀升，雲端服務供應商、大型資料中心及系統整合商紛紛加快優化腳步，帶動散熱需求持續提升中，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等散熱股持續成為盤面要角。發行券商指出，看好散熱族群的投資人，可留意相關權證布局機會。

雙鴻8月合併營收達18.79億元，月增8.1%，年增31.9%；累計今年前八月營收133.45億元，年增30.5%。

展望後市，雙鴻預估第3季營收將季增高個位數或以上。其中，伺服器營收占比估達60%、水冷營收約35%，為主要營收增長動能。第4季伺服器與水冷營收占比預計將持續上揚。至於2026年營運，預期營收年增幅度可望高於今年，主要來自於2026年伺服器、PC、VGA營收都將有年增表現，伺服器更是成為主要動能，營收比重可能達70%以上。

奇鋐8月合併營收達126.22億元，月增6.9%，年增91.8%；累計今年前八月營收為773.61億元，年增73.8%。

展望後市，法人指出，隨著GB300及iPhone 17薄型VC開始出貨，帶動營運前景正向，預期第3季營收將季增22%、第4季維持高檔。

因應AI伺服器客戶的液冷需求，奇鋐持續擴充越南廠產能，預估2026年越南營收將年增50%，占比升至約40%。2026年預期營收上調，法人並持續看好奇鋐在PC、智慧型手機與伺服器領域的產品整合性，涵蓋散熱零組件與機構件、機殼與機櫃，有助強化競爭力並提高市占率。

權證發行商建議，看好雙鴻、奇鋐後市的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證介入，參與個股行情。

營收 奇鋐 伺服器

延伸閱讀

市值型ETF 打破存股迷思…搭上台股成長列車

AI 伺服器散熱需求爆發 這二檔躍居資金追捧焦點

00981A、00982A成焦點 主動式ETF績效勝0050！夏綠蒂：成交量擠進前五大

賣出台達電（2308）和奇鋐（3017）！直雲：應該是假利空但先調節股票

相關新聞

期交所宣導資通安全

為提升期貨商資安風險意識，宣達主管機關資安政策，並促進主管機關、期交所及期貨商之間意見交流與資訊共享，期交所舉辦「期貨商...

期貨商論壇／台指期 高位震盪

8月私部門招聘速度放緩，顯示就業市場正逐步走軟。根據FedWatch工具，市場對降息25個基點的可能性高達95%，反映疲...

期貨商論壇／黃金期 錢景可期

近期黃金價格走勢強勁，持續創下歷史新高，主要受聯準會主席鮑爾於8月底全球央行年會發表鴿派言論，加上美國經濟數據表現，7月...

AES、順達 認購來電

隨著AI熱潮持續發燒，近期雲端伺服器備援電池模組（BBU）成為資金追捧焦點，AES-KY（6781）、順達（3211）等...

雙鴻、奇鋐 押逾三個月

AI時代下，AI晶片功耗不斷攀升，雲端服務供應商、大型資料中心及系統整合商紛紛加快優化腳步，帶動散熱需求持續提升中，雙鴻...

南亞科、晶豪科 四檔火

由於三星、SK海力士、美光陸續宣布將停產DDR4產品，帶動記憶體族群近期股價勁揚，上周五（5日）南亞科（2408）、晶豪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。