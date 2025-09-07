雙鴻、奇鋐 押逾三個月

AI時代下，AI晶片功耗不斷攀升，雲端服務供應商、大型資料中心及系統整合商紛紛加快優化腳步，帶動散熱需求持續提升中，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等散熱股持續成為盤面要角。發行券商指出，看好散熱族群的投資人，可留意相關權證布局機會。

雙鴻8月合併營收達18.79億元，月增8.1%，年增31.9%；累計今年前八月營收133.45億元，年增30.5%。

展望後市，雙鴻預估第3季營收將季增高個位數或以上。其中，伺服器營收占比估達60%、水冷營收約35%，為主要營收增長動能。第4季伺服器與水冷營收占比預計將持續上揚。至於2026年營運，預期營收年增幅度可望高於今年，主要來自於2026年伺服器、PC、VGA營收都將有年增表現，伺服器更是成為主要動能，營收比重可能達70%以上。

奇鋐8月合併營收達126.22億元，月增6.9%，年增91.8%；累計今年前八月營收為773.61億元，年增73.8%。

展望後市，法人指出，隨著GB300及iPhone 17薄型VC開始出貨，帶動營運前景正向，預期第3季營收將季增22%、第4季維持高檔。

因應AI伺服器客戶的液冷需求，奇鋐持續擴充越南廠產能，預估2026年越南營收將年增50%，占比升至約40%。2026年預期營收上調，法人並持續看好奇鋐在PC、智慧型手機與伺服器領域的產品整合性，涵蓋散熱零組件與機構件、機殼與機櫃，有助強化競爭力並提高市占率。

權證發行商建議，看好雙鴻、奇鋐後市的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證介入，參與個股行情。