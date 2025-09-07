AES、順達 認購來電

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

隨著AI熱潮持續發燒，近期雲端伺服器備援電池模組（BBU）成為資金追捧焦點，AES-KY（6781）、順達（3211）等BBU股漲幅領先大盤。發行券商指出，看好BBU族群表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

法人正向看待BBU相關供應鏈營收表現在2025年下半年至2026年間加速成長，主要是看好BBU將成為AI伺服器的通用設計，包括ASIC AI伺服器，尤其是AWS的Teton 2/ 2 Max、Meta的Minerva機櫃與GB300 Oberon機櫃。

法人看好，BBU供應商2025年至2026年訂單將穩步攀升，由於2025年GB200／300機櫃出貨量將增加到2.7萬至2.8萬，並可能於2026年達到5萬至6萬櫃；同期間ASIC AI伺服器的出貨量亦將顯著躍升，將帶動BBU需求隨之升溫。

受惠美系客戶成長，帶動AES-KY營收與毛利表現優於預期，今年BBU受到客戶提前下單，訂單能見度持續提升，且使用顆數與功率隨著運算而提升，帶動毛利率與營收表現。伺服器備援與自行車電池市場前景仍樂觀看待。

整體而言，法人指出，考量既有BBU與LEV電池需求向上，預期自行車在下半年將有新機種導入，且下世代BBU在2026整體規格將隨著電源功率提升二倍至500kW以上，AES-KY展望仍正向。

順達BBU業務預期下半年持續成長，占比將達到30%至40%。展望2026年，法人指出，隨著GB300未來搭配的HVDC趨勢，BBU搭載率將持續攀升。針對未來AI伺服器電源供應模組走向HVDC高壓直流，供電產品規格分為400V及800V，BBU鋰電池模組配合開發20kW以上產品，預期將在明年第4季至2027年第1季量產。

權證發行商建議，看好AES-KY、順達可買進價內外15%以內、距到期日90天以上相關認購權證。

AI 伺服器 電池模組

