全民權證／台達電 選逾90天

經濟日報／ 記者高瑜君整理

台達電（2308）7月營收453.97億元，月增7.5%、年增21.5%，符合市場預期。展望後市，法人指出，AI伺服器耗電需求高，甚至推動電源機櫃（Power Rack）的導入，台達電在AI伺服器電源及液冷領域已居領先地位，未來兩年發展動能強勁。

除營收持續成長，獲利能力方面，AI產品毛利率達35%至40%，帶動產品組合轉佳，並擴大與同業的差距。另一方面，隨著台達電逐步從零組件供應商轉型為系統整合商，市占率與獲利能力持續強化，有利評價面進一步提升。

權證發行商建議，投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證，透過靈活操作參與短多行情。

（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

