全民權證／勤誠 挑價內外10%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

勤誠（8210）第2季營收54.4億元，季增31%、年增50.9%，優於預期，主因AI和通用型伺服器需求強勁，公司目前以開發客製化機櫃為主，上半年降噪櫃小批量出貨，預期下半年放量，且客戶需求強勁，動能將延續至2026年。

勤誠目前機櫃業務2025年營收比重有望達高個位數、2026年成長至雙位數。法人表示，為分散風險並滿足美系客戶需求，勤誠將於2025年投資15億至20億元擴建美、馬新廠。新產能有助爭取CSP訂單，挹注長期動能，2026年機櫃產能目標倍增。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的認購權證布局。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

勤誠 權證

