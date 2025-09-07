全民權證／京元電 二檔聚光

京元電子（2449）7月營收29.2億元，月增3.6%、年增24.4%，主因AI測試需求維持強勁。法人預估，2025年AI相關營收占比約25%，並將持續提高占比，有助獲利表現。

法人指出，京元電子受惠於美系GPU與AI晶片測試需求強勁，並取得新世代產品測試獨家訂單，涵蓋Burn-in與Final Test服務。隨輝達等客戶持續下單，加上先進製程帶動高階晶片封測需求，全年營收將較去年顯著成長。目前產能利用率在高檔，已透過租地、啟用苗栗三廠等方式加速擴產。

權證發行商建議，投資人可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證進行操作，但宜先設好停損停利點。

