期貨商論壇／台指期 高位震盪

8月私部門招聘速度放緩，顯示就業市場正逐步走軟。根據FedWatch工具，市場對降息25個基點的可能性高達95%，反映疲弱的就業數據及市場對聯準會主席鮑爾的鴿派立場已有高度共識。

行政院拍板，自9月1日起，銀行辦理新青安貸款撥款案件將不計入《銀行法》第72-2條的限額，意在釋放更多信用資源，協助青年購屋，這項措施或被視為房市政策鬆綁的起點。

整體而言，台股面臨聯準會利率決策、國內政策轉向與蘋果新品登場等多重變數；美國貨幣政策走向將牽動全球資金流向與市場情緒；台灣在房市政策鬆綁與消費信心重建方面仍有待觀察；蘋果新品能否激發消費者購機意願並帶動台股上下游供應鏈表現，亦是關鍵。

短線而言，台股處於歷史高位震盪，若利多消息持續發酵並吸引資金回流，或有助行情再創新高，投資人可透過台指期或大小台布局。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）