期貨商論壇／黃金期 錢景可期

經濟日報／ 記者周克威整理

近期黃金價格走勢強勁，持續創下歷史新高，主要受聯準會主席鮑爾於8月底全球央行年會發表鴿派言論，加上美國經濟數據表現，7月職位空缺數、ADP數據與初領失業金人數，皆顯示勞動市場開始放緩，加深外界對美國經濟放緩疑慮，使市場對9月降息預期提高。

世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，截至4日黃金持有量為984.26公噸，持有量從5月中旬低檔518.73公噸一路增長，增幅近九成，金價從3,200美元緩步震盪向上，代表買方交易積極，持續進場留倉。今年來金價衝高後落在3,200~3,450美元間橫盤整理四個月的時間，拉升周、月、季線走平，8月中後再度走揚脫離均線區域，指標KD同步從低位翻多走升，多方走勢十分強勁。黃金有多元化的交易方式，期貨方面，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合投資人的交易習性並同步全球市場動態，是投資黃金有利方式。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

金價 美國經濟 台灣期貨交易所

