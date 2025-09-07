期交所宣導資通安全

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
114年度期貨商資通安全宣導說明會，期交所董事長吳自心（左二）、證期局組長程國榮（右二）、期貨公會秘書長吳桂茂（左一）、安碁資訊處長薛承文（右一）合影。期交所／提供
114年度期貨商資通安全宣導說明會，期交所董事長吳自心（左二）、證期局組長程國榮（右二）、期貨公會秘書長吳桂茂（左一）、安碁資訊處長薛承文（右一）合影。期交所／提供

為提升期貨資安風險意識，宣達主管機關資安政策，並促進主管機關、期交所及期貨商之間意見交流與資訊共享，期交所舉辦「期貨商資通安全宣導說明會」。

期交所表示，本次說明會邀集各期貨商資安長、資安主管及資訊主管等高階主管與會，參與人數約80餘人，藉由面對面交流與討論，推動期貨業者持續強化資安防護，實現安全、便利、不中斷的金融服務目標，共同維護市場穩定與韌性。

期交所指出，此次說明會特別聚焦於期貨商資通安全制度與近期攻擊事件調查案例兩大面向，透過由主管機關及實務專家擔綱主講，協助業者權責主管掌握整體資安管理架構及實務發展趨勢，進一步促進期貨商合規與營運韌性。

本次說明會宣導主題，涵蓋期貨商資通安全及近期資安攻擊事件調查案例分享兩大範疇，分別邀請證期局期貨管理組組長程國榮及安碁資訊股份有限公司處長薛承文擔任講座，課程主題包含近期重要資通安全政策、資通安全查核簡介、資通安全通報及查核態樣、資通安全違規案例剖析、核心系統可容忍中斷時間、資通安全零信任架構等。

此外，針對近期備受矚目的親俄駭客DDoS攻擊事件，及生成式AI助長之社交工程攻擊手法，也於會中深入剖析攻擊手法與防範對策，讓與會期貨商資訊與資安主管從實務出發，強化資安應變能力與決策判斷力。

期交所期許業者在追求業務成長與創新之際，能同步強化資安治理與風險管理，兼顧企業獲利目標與交易人權益保障，共同打造穩健、安全且具韌性的金融市場環境。

