快訊

警報持續11小時！俄夜襲發射逾800架無人機、烏政府大樓遭攻擊 規模再創紀錄

身心俱疲...不忍母親傷心擔憂 江祖平「做出1決定」律師將全面接手

雨勢升級！19縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

協助期貨商強化法令遵循 期交所舉辦期貨商資通安全宣導說明會

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

為提升期貨資安風險意識，宣達主管機關資安政策，並促進主管機關、期交所及期貨商之間意見交流與資訊共享，期交所舉辦114年度「期貨商資通安全宣導說明會」，邀集各期貨商資安長、資安主管及資訊主管等高階主管與會，藉由面對面的交流與討論，推動期貨業者持續強化資安防護，實現安全、便利、不中斷的金融服務目標，共同維護市場穩定與韌性。

期交所表示，此次說明會特別聚焦於期貨商資通安全制度與近期攻擊事件調查案例兩大面向，透過由主管機關及實務專家擔綱主講，協助業者權責主管掌握整體資安管理架構及實務發展趨勢，進一步促進期貨商合規與營運韌性。

說明會宣導主題涵蓋期貨商資通安全及近期資安攻擊事件調查案例分享兩大範疇，分別邀請金融監督管理委員會證券期貨局期貨管理組程組長國榮及安碁資訊股份有限公司薛處長承文擔任講座，內容豐富多元，課程主題包含近期重要資通安全政策、資通安全查核簡介、資通安全通報及查核態樣、資通安全違規案例剖析、核心系統可容忍中斷時間、資通安全零信任架構等。

此外，針對近期備受矚目的親俄駭客DDoS攻擊事件，及生成式AI助長之社交工程攻擊手法，也於會中深入剖析攻擊手法與防範對策，讓與會期貨商資訊與資安主管從實務出發，強化資安應變能力與決策判斷力。

期貨 資安 期交所

延伸閱讀

大數字／資通、視聽產品 出口最強勁

大數字／對美外銷火熱 跳升逾五成

協助期貨商強化法令遵循 期交所舉辦期貨商資通安全宣導說明會

期貨商論壇／京元電期 題材夯

相關新聞

中美晶、環球晶 挑120天

中美晶（5483）、環球晶（6488）各自擁發展利基，因應對等關稅受到的影響較小，近期股價表現相對強勢；權證發行商表示，...

加權指數、台灣50 四檔熱

台股昨（5）日開高走高，權值股更在最後一盤拉升，終場收最高點、24,494點，上漲1.3%，成交量縮至4,163億元。法...

全民權證／jpp 優選逾四個月

jpp-KY（5284）現有噴烤漆產能近乎滿載，明（2026）年第1季將逐步緩解瓶頸。另外，D客戶持續加大泰國投資，能源...

全民權證／振曜 押價內外10%

振曜（6143）昨（5）日漲5.6%至149元，表現強勁。法人看好振曜接單已滿至年底，並受惠大尺寸產品挹注，因此維持「買...

全民權證／國巨 兩檔有潛利

國巨（2327）8月宣布再度加碼收購芝浦電子，公開收購價格由每股6,635日圓調升至每股7,130日圓，並延長收購日期至...

最牛一輪／龍德揚帆 凱基54啟航

龍德造船（6753）7月獲利0.27億元，年減29.1%，每股純益（EPS）0.24元。此外，中央政府總預算案明年度國防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。