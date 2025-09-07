協助期貨商強化法令遵循 期交所舉辦期貨商資通安全宣導說明會

為提升期貨商資安風險意識，宣達主管機關資安政策，並促進主管機關、期交所及期貨商之間意見交流與資訊共享，期交所舉辦114年度「期貨商資通安全宣導說明會」，邀集各期貨商資安長、資安主管及資訊主管等高階主管與會，藉由面對面的交流與討論，推動期貨業者持續強化資安防護，實現安全、便利、不中斷的金融服務目標，共同維護市場穩定與韌性。

期交所表示，此次說明會特別聚焦於期貨商資通安全制度與近期攻擊事件調查案例兩大面向，透過由主管機關及實務專家擔綱主講，協助業者權責主管掌握整體資安管理架構及實務發展趨勢，進一步促進期貨商合規與營運韌性。

說明會宣導主題涵蓋期貨商資通安全及近期資安攻擊事件調查案例分享兩大範疇，分別邀請金融監督管理委員會證券期貨局期貨管理組程組長國榮及安碁資訊股份有限公司薛處長承文擔任講座，內容豐富多元，課程主題包含近期重要資通安全政策、資通安全查核簡介、資通安全通報及查核態樣、資通安全違規案例剖析、核心系統可容忍中斷時間、資通安全零信任架構等。

此外，針對近期備受矚目的親俄駭客DDoS攻擊事件，及生成式AI助長之社交工程攻擊手法，也於會中深入剖析攻擊手法與防範對策，讓與會期貨商資訊與資安主管從實務出發，強化資安應變能力與決策判斷力。