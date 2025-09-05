非農低於預期 台指期夜盤大漲上攻24,500點

台指期夜盤5日開盤後，在全球市場靜待美國8月非農就業數據中，以24,440點、上漲16點開出後，雖一度下殺至24,400點，但在晚間8點30分公布非農數據，結果為低於預期，市場預期聯準會9月降息機率大增下，與那斯達克等美股電子盤同步上衝，在晚間9點左右，夜盤指數在24,500點、約上漲75點附近遊走。

美國8月非農就業人數增加2.2萬人，預期增加7.5萬人，前值增加7.9萬人，同時，8月失業率4.3%，符合預期，前值為4.2%，在數據公布後，道瓊電子盤一度上衝至接近平盤，但在市場對經濟前景保有疑慮中，在盤下激烈震盪；那斯達克電子盤則是擴大漲勢，反彈逾0.75%，除了聯準會9月降息預期上升外，也因博通公布亮麗的第2季財報，第3季在AI半導體營收受惠客戶持續強力投資下，預估將成長至62億美元、並是連續第11個季度成長，電子盤股價大漲逾13%，美光、微軟同步走揚，也帶動台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,185元，上漲5元附近遊走，電子期上漲0.2%，半導體期上漲近0.1%，中型100期貨指數上漲0.1%。

台股5日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲314點，收24,149.4點，其中，外資現貨買超282.8億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少2,199口至21,304口；投信賣超4.7億元，自營商買超51.7億元，三大法合計買超329.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，5日台股價漲量縮，短線維持強勢，KD黃金交叉，且5日線轉上，10、20日線持續提供下檔支撐，美中不足的是成交量縮小到20日均量下，短線只要守住9月4日多方缺口低點24,103點，大盤將有機會沿短期均線向上進攻。