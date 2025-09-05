快訊

全民權證／國巨 兩檔有潛利

經濟日報／ 記者周克威整理

國巨（2327）8月宣布再度加碼收購芝浦電子，公開收購價格由每股6,635日圓調升至每股7,130日圓，並延長收購日期至今年9月8日。國巨與芝浦電子已進行多輪的會面與問答，然另外一家潛在買家美蓓亞三美先前提高收購價至每股6,200日圓，因此國巨將併購價格提升至7,130日圓。

法人認為，芝浦電子可依靠國巨強大全球業務布局將產品推向全球，國巨可取得芝浦電子產品技術和切入日本市場，達到雙贏。展望2026年，歐洲工控和車市將重返成長，市場預估國巨營收年增9.3%至1,434億元、EPS年增10%至45.9元。

看好國巨後市的投資人，可利用價內外5%以內、操作天期150天以上的商品介入。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

